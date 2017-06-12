Антикорупційні мітинги в Росії: у Новосибірську затримали "квадрокоптер-дисидент"

У Новосибірську на антикорупційному мітингу російські силовики затримали квадрокоптер. Про це під час прямої трансляції повідомив координатор штабу Навального Леонід Волков, передає Fedpress.

Читайте такожХакери розмістили фільм "Він вам не Дімон" на двох російських державних сайтах"Можливо, поліція подумала, що це родич квадрокоптера, що літає над дачами чиновників", – зіронізував він. За його словами, зараз поліцейські вирішують, що робити із затриманими квадрокоптером і волонтером.

Волков пообіцяв, що з технікою, як і з волонтером, все буде в порядку.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальним і його прихильниками. Загальна кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч чоловік.

Аналогічні акції проходять по всій країні. Вже відбулися перші затримання.