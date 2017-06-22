У мережі позаздрили голубу, який раптово розбагатів

Вуличний голуб з $20 в дзьобі накликав на себе невдоволення користувачів платформи Imgur. «Голосуйте, якщо у цього птаха більше грошей, ніж у тебе», - написав користувач під ніком NapalmScatterBrain, який розмістив знімок на ресурс. Свої голоси віддали більше 3,5 тис. користувачів.

«Печаль в тому, що у нього дійсно більше грошей, ніж у мене», - пишуть користувачі. «Прокляті голуби крадуть наші гроші!» - поскаржився один з відвідувачів сайту.

Читайте такожУ Кувейті зловили голуба-кур'єра із повним рюкзаком наркотиківДеякі визнали несправедливим те, що $20 дісталися птиці, яка навіть не знає, як їх витратити. «У всіх птахів є рахунки», - зазначили інші.

На початку червня в Лондоні виявили голуба, що зневажає людські заборони. У мережі стала популярна фотографія, на якій птах прогулявся поруч з табличкою на вокзалі, що закликає боротися з голубами.