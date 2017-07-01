"Легше, хлопці!": Журналісти ледь не звалили на Трампа настільну лампу (відео)

Журналісти, які були присутні на зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Південної Кореї Мун Чже Іна в Білому домі, ледь не перекинули настільну лампу, що стояла на столику біля президента США, передає NBC News.

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"Легше, хлопці, легше! - сказав Трамп, звертаючись до репортерів. - Ви стаєте все гірше. Давайте ще стіл перекиньте".

Відзначається, що на заході були присутні багато південнокорейських журналістів, які намагалися зайняти місця ближче до Трампа. Співробітники Секретної служби попросили їх "припинити бігати".

"Це насправді дуже дружелюбна преса, тому не обманюйте себе на їх рахунок. Хоча тільки що ми втратили стіл", - зазначив Трамп, звертаючись до президента Південної Кореї після інциденту.