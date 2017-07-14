"Навіть сеанси екзорцизму не допоможуть": соцмережі відреагували на пропозицію нардепів починати засідання Ради з "Отче наш"

У соцмережах жартують, що молитву треба просто трохи змінити для читання у Раді.

До парламенту внесли законопроект № 6722 про молитву "Отче наш" одразу після відкриття пленарних засідань. Авторами такої ініціативи стали дев'ятеро народних депутатів. Читайте такожРада сьогодні планує розглянути скасування рішень щодо законів про КСУ (наживо) Користувачі соцмереж не змогли обійти увагою цю пропозицію депутатів, породивши низку жартів:

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