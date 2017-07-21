У США приватний будинок зазнав "обстрілу" з неба пакетами замороженої свинини

Незвичайному "обстрілу" піддався будинок на березі Дірфілд-Біч в американському штаті Флорида. На дах будинку впали кілька пакетів з замороженої свининою, повідомляє агентство Associated Press.

Господар будинку Тревіс Адейр розповів, що пакет з м'ясом вдарився об дах з таким оглушливим гуркотом, що він подумав, що то грім. Однак, коли його дружина вийшла на вулицю, то побачила два пакети з м'ясом на землі, а ще три лежали на даху. Загальна вага пакетів становила майже 7 кіло.

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Адейр вважає, що пакети повинні були впасти з неба, так як вони занадто важкі, щоб закинути їх на дах з землі. Чоловік припускає, що м'ясо випало з літака, так як поряд з будинком знаходяться три аеропорти.

Мітки на пакеті показали, що він належав Джиму Вільямсу, проживає в містечку Мьякка-сіті в 270 кілометрах від Дірфілд-Біч. Він зізнався, що в січні обробив кілька свиней і зберігав у себе їх м'ясо, частину якого роздав. Управління цивільної авіації США поки не коментує інцидент.

Нагадаємо, раніше в США мусульманин подав позов на $100 мільйонів за піци зі свининою. Мохаммад Базз, що живе в місті Дірборн в штаті Мічиган, в своєму позові вказав, що двічі купував в ресторані Little Caesars піцу з пепероні, на якій стояло маркування "халяльний продукт".