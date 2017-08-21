Трамп зміг написати твіт без помилок лише з третьої спроби

03:44, 21 серпня 2017
Курйози
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Перший твіт із помилкою він видалив дуже швидко, а через півгодини написав новий. Але з тією ж помилкою.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп спробував написати твіт про "зцілення" країни, але замість слова "heal" ("зцілитися") він написав "heel".

У слова "heel" багато значень - від "каблук" і "мерзотник" до "виконувати команду "поруч"", пише Медуза.

Перший твіт Трампа з помилкою / twitter.com/becket

Твіт Трампа повинен був звучати так: "Наша велика країна була розділена десятиліттями, але вона знову об'єднається. Іноді, щоб вилікуватися, потрібні протести, і ми вилікуємося!".

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Перший твіт із помилкою він видалив дуже швидко, а через півгодини написав новий. В ньому знову було написано "heel" замість "heal", але президент замінив "десятиліття" (в однині) на "десятиліття" (в множині).

Виправлений твіт Трампа, але все з тією ж помилкою / twitter.com/chavismophoto

Ще через шість хвилин Трамп нарешті написав твіт без помилок. Тепер над ним знущаються.

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Словник Мерріам-Вебстер вирішив з'ясувати різницю між трьома словами, які звучать схоже: "heal" - "знову стати здоровим", "heel" - "мерзенна людина", "he'll" - "він буде".

Нагадаємо, це не перший випадок, коли президент США допускає помилки в своїх повідомленнях у Twitter.

Так, 31 травня Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост із невідомим словом "covfefe". В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.

Імовірно, малося на увазі поняття coverage. У такому разі фразу можна перевести як "Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...". Публікація породила масу жартів в мережі.

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Теги: #помилки Трампа в Twitter#Трамп помилився