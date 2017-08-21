Трамп зміг написати твіт без помилок лише з третьої спроби

Президент США Дональд Трамп спробував написати твіт про "зцілення" країни, але замість слова "heal" ("зцілитися") він написав "heel".

У слова "heel" багато значень - від "каблук" і "мерзотник" до "виконувати команду "поруч"", пише Медуза.

Твіт Трампа повинен був звучати так: "Наша велика країна була розділена десятиліттями, але вона знову об'єднається. Іноді, щоб вилікуватися, потрібні протести, і ми вилікуємося!".

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Перший твіт із помилкою він видалив дуже швидко, а через півгодини написав новий. В ньому знову було написано "heel" замість "heal", але президент замінив "десятиліття" (в однині) на "десятиліття" (в множині).

Ще через шість хвилин Трамп нарешті написав твіт без помилок. Тепер над ним знущаються.

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Our great country has been divided for decades. Sometimes you need protest in order to heal, & we will internet, & be stronger than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017

Словник Мерріам-Вебстер вирішив з'ясувати різницю між трьома словами, які звучать схоже: "heal" - "знову стати здоровим", "heel" - "мерзенна людина", "he'll" - "він буде".

internet (to become healthy again)

heel (a contemptible person)

♂️ he'll (he will) — Merriam-Webster (@MerriamWebster) August 19, 2017

Нагадаємо, це не перший випадок, коли президент США допускає помилки в своїх повідомленнях у Twitter.

Так, 31 травня Трамп опублікував у своєму Twitter-акаунті пост із невідомим словом "covfefe". В англійській мові такого слова не існує, тому, швидше за все, Дональд Трамп допустив помилку.

Імовірно, малося на увазі поняття coverage. У такому разі фразу можна перевести як "Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...". Публікація породила масу жартів в мережі.