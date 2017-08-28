"Президент Росії Петро Порошенко": прокремлівські пропагандисти знову оконфузилися (фото)
11:41, 28 серпня 2017Курйози
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Пропагандисти виправили помилку, але уважні читачі все одно її помітили.
Порошенка протитрували як президента РФ / facebook.com/ayder.muzhdabaev
Російські пропагандисти телеканалу "Звезда" знову оконфузилися. Цього разу - з новиною про привітання Порошенка тимчасово окупованого Донецька з Днем міста.
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Журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook опублікував скріншот, на якому видно, що главу української держави протитрували президентом Росії. Хоча помилку виправили, її все одно помітили.
"Російські ЗМІ трохи забігають вперед, але все-таки можна привітати Петра Олексійовича", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, телеканал Russia Today (RT) запустив проект Fakecheck, покликаний викривати неправдиві новини.
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