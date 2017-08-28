"Президент Росії Петро Порошенко": прокремлівські пропагандисти знову оконфузилися (фото)

Російські пропагандисти телеканалу "Звезда" знову оконфузилися. Цього разу - з новиною про привітання Порошенка тимчасово окупованого Донецька з Днем міста.

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Журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook опублікував скріншот, на якому видно, що главу української держави протитрували президентом Росії. Хоча помилку виправили, її все одно помітили.

"Російські ЗМІ трохи забігають вперед, але все-таки можна привітати Петра Олексійовича", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, телеканал Russia Today (RT) запустив проект Fakecheck, покликаний викривати неправдиві новини.