Спортсменка злякалася мухи, порівнявши її з драконом, й гепнулася зі стільця (відео)

Американська тенісистка Слоан Стівенс, яка пробилася до півфіналу US Open, злякалася мухи і впала зі стільця.

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Курйозний випадок трапився під час прес-конференції після її перемоги в чвертьфінальному матчі з латвійкою Анастасією Севастовою, передає Проспорт.

Спершу спортсменка спробувала вбити муху, однак їй це не вдалося. Після падіння вона порівняла муху з драконом й зізналася, що ненавидить комах.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року, під час другого раунду дебатів з республіканцем Дональдом Трампом, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон проігнорувала муху, що сіла їй на брову.