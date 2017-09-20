"Можна питання, поки ви не сіли?": з Гройманом стався курйоз (відео)
18:01, 20 вересня 2017Курйози
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Модератор захотіла поставити питання Гройсману, поки він "не сів".
Під час зустрічі глави українського уряду Володимира Гройсмана з представниками бізнесу стався курйоз.
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Так, після звернення до бізнесменів, прем'єр попрямував на своє місце, але модератор зустрічі хотіла поставити запитання й сказала: "Володимире Борисовичу, а можна питання, поки ви не сіли?".
Присутні відреагували на питання модератора - всі засміялись.
Раніше Луценко розповів про курйози в роботі прокуратури, сказавши: "Вінниця є Вінниця. Я його до Гройсмана відправив".
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