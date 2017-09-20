"Можна питання, поки ви не сіли?": з Гройманом стався курйоз (відео)

Під час зустрічі глави українського уряду Володимира Гройсмана з представниками бізнесу стався курйоз.

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Так, після звернення до бізнесменів, прем'єр попрямував на своє місце, але модератор зустрічі хотіла поставити запитання й сказала: "Володимире Борисовичу, а можна питання, поки ви не сіли?".

Присутні відреагували на питання модератора - всі засміялись.

Раніше Луценко розповів про курйози в роботі прокуратури, сказавши: "Вінниця є Вінниця. Я його до Гройсмана відправив".