"Вінниця є Вінниця. Я його до Гройсмана відправив": Луценко розповів про курйози у роботі прокуратури (відео)

Генпрокурор Юрій Луценко закликав регіональних прокурорів відповідально ставитися до порушення кримінальних справ і не робити спроб тиснути на людей і бізнес. На всеукраїнській конференції прокурорів він розповів про декілька курйозних випадків у роботі працівників прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не забуду, коли вінницька прокуратура привезла мені дядька-обхідника - 60 з гаком років, 40 років трудового стажу. Якась падлюка вкрала вузькоколійку. Наша поліція порушила справу проти цього обхідника, у якого знайшла кілька шматків з вкраденої колії. Йому за це шість років давали. І прокурор це затвердив. На цьому ми вбили довіру до прокуратури, поліції і держави у всіх, хто знає цього дядька. Я впевнений, що таких справ сотні. Дядько, до речі, дуже цікавий. Він коли зрозумів, що його ГПУ не розстріляють і не закриють, вже йдучи згадав і заявив: "Мені ще субсидії багато нарахували". Ну, Вінниця є Вінниця. Я його до Гройсмана відправив", - розповів генпрокурор.

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Крім того, Луценко розповів про курйозні спроби правоохоронців тиснути на бізнес. Згадав австрійські "наркотики" для української ковбаси і заборону відомого профілактичного препарату проти болю в горлі, а також повідомив про зупинку роботи коньячного виробництва в Україні через наявність небезпечних для здоров'я сивушних масел.

"Останній "подвиг" наших колег з СБУ - зупинка всіх коньячних заводів тому, що вони отруйні. Я довго розпитував, у чому їхня отруйність, і виявилося, що у сивушних маслах. Чоловіки розуміють, що якщо багато випити, то це дійсно близько до отрути, але це ж не означає, що всю коньячну галузь необхідно зупинити", - сказав Луценко.