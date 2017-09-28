На "Іграх нескорених" у принца Гаррі маленька дівчинка непомітно крала поп-корн (відео)

У мережі з'явилося відео з трибун "Ігор нескорених" (міжнародних спортивних змагань для військових-інвалідів – УНІАН) у Канаді, на якому маленька дівчинка краде попкорн у британського принца Гаррі.

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На ролику, оприлюдненому в YouTube на каналі The Royal Family Channel, видно, як дворічна дівчинка потихеньку тягає поп-корн із пакета в руках британського принца, поки той говорить зі своїм сусідом по трибуні. Принц спершу відсмикнув пакет, здивувавшись поведінці дівчинки, але потім з радістю пригощав її і дражнився, показуючи різні гримаси.

Як пише The Telegraph, сусідкою Гаррі виявилась донька його старого друга, учасника "Ігор нескорених" 2014 року та Паралімпіади 2016 року волейболіста Девіда Генсона, що втратив обидві ноги в Афганістані у 2011.