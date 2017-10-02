На аукціоні в ОАЕ номер для автомобіля купили за $721 тисяч

Управління з доріг і транспорту (RTA) Дубаю провело черговий аукціон спеціальних автомобільних номерів, продавши 80 лотів на загальну суму близько $6,8 млн, повідомляє khaleejtimes.com.

Читайте такожВ ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номерНайдорожчий номер R-111 був проданий за $721 тис. F-999 дістався власнику за $288,6 тис., а N-1000 - за $217,8 тис.

Ахмед Бахрозян, генеральний директор агентства ліцензування RTA, сказав: «Виручка $6,8 млн, отримана з 96-го відкритого аукціону, відображає помітну популярність цього комерційного напрямку, організованого RTA».

Втім, сума, сплачена за найдорожчий номерний знак цьогоріч, значно нижча тієї, яку один з дубайських бізнесменів заплатив на торішньому аукціоні. Тоді бізнесменові за номер "1" для автомобіля довелося викласти $5 млн.

Його стартова ціна була в 20 разів нижча фінальної. Бізнесмен пояснив прагнення володіти таким номером бажанням завжди бути першим.

RTA регулярно проводить аукціони, на яких продає незвичайні дорожні номери (як правило, відрізняються простим набором цифр). Виручені кошти спрямовуються на благодійні цілі.