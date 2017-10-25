Тенісист невдало прийняв м'яч і зламав дах стадіону (відео)
15:08, 25 жовтня 2017Курйози
875 0
Частина конструкції впала на корт, ніхто не постраждав.
М'яч полетів вгору і влучив у дах / скріншот
Італійський тенісист Маттео Берреттіні пошкодив дах стадіону під час матчу першого кола турніру серії «Челленджер» у французькому Бресті з росіянином Костянтином Кравчуком. Відео з'явилося на YouTube-каналі X TENNIS CHANNEL.
Читайте такожУ Челябінську п'яний працівник металобази зламав алкотестер власним подихом
Берретіні невдало прийняв м'яч, той полетів вгору і влучив у дах. Частина конструкції впала на корт, ніхто не постраждав.
Зустріч завершилася перемогою Берретіні в трьох сетах— 6:4, 4:6, 7:6.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter