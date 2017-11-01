На стилі: Трюдо прийшов на зустріч з Гройсманом у яскравих шкарпетках (фото, відео)

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прийшов на зустріч з главою Кабміну України Володимиром Гройсманом у кольорових шкарпетках. Фото з зустрічі очільник українського уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Крім того, канадський прем'єр зустрів Геловін в образі легенди коміксів - журналіста Кларка Кента. Трюдо у роль вживався поступово - на зустрічі з українським колегою Володимиром Гройсманом уже був із зализаним волоссям, а під білою сорочкою журналісти розгледіли блакитне трико.

Уже після зустрічі Трюдо доповнив образ великими окулярами. А коли йшов на засідання парламенту - розстебнув сорочку й продемонстрував знак супермена на грудях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трюдо, відомий своєю любов'ю до оригінальних шкарпеток, підкорив соцмережі черговою парою. На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорку 20 вересня канадський прем'єр прийшов у шкарпетках з Чубаккою.