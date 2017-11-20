У Дніпрі покажуть давньоєгипетську мумію, в якої поцупили ноги

09:44, 20 листопада 2017
Курйози
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Рідкісний артефакт можна побачити на власні очі на виставці в історичному музеї.

Ноги хтось украв під час транспортування мумії / фото dniprograd.org

У Дніпрі у стінах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Т. І. Яворницького відкрилася виставка, присвячена культурі стародавнього Єгипту й античності. Найяскравішим представленим експонатом стала справжня мумія.

Виявляється, мумія давньоєгипетської жінки давно зберігалася у фондах музею. Її замовили з Єгипту на бажання місцевого губернатора близько 150 років тому, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Доля експонату була нелегкою: вона пережила війну, розірвані труби в музейному сховищі й заморозки, коли в приміщенні не було опалення. А під час транспортування з країни пірамід до Дніпра хтось поцупив ноги мумії.

Версії, для чого й кому вони знадобилися, вражають. Старший науковий співробітник історичного музею Катерина Грищенко розповіла, що їх подрібнювали й використовували як панацею від будь-яких хвороб, додавали у фарбу заради особливого відтінку, навіть робили з них добрива. 

Як повідомляв УНІАН, в Індії злодії вкрали у нобелівського лауреата сертифікат премії.

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