Тимошенко подарувала Каддафі шаблю

Лідер Лівійської Джамагірії Муаммар КАДДАФІ вважає за необхідне підвищити рівень керівництва українсько-лівійської комісії з економічного співробітництва та пропонує, щоб її очолили прем`єр-міністри двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-секретаря прем`єр-міністра України Марини СОРОКИ, про це М.КАДДАФІ заявив сьогодні під час півгодинної зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він також високо оцінив роботу членів урядів двох країн під час нинішнього офіційного візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Лівії.

Під час зустрічі стало відомо, що засідання двосторонньої комісії зі співпраці відбудеться в Криму 20 липня.

У відповідь на привітання Ю.ТИМОШЕНКО з Днем Африки М.КАДДАФІ зазначив, що візит українського прем`єра до Лівії є історичним і відбувається в історичний день.

Також під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО подарувала М.КАДДАФІ шаблю.