Японець викрав хлопчика, щоб пограти з ним в електронні ігри

Правоохоронці в префектурі Ібаракі в неділю заарештувала молодого 23-річного японця за підозрою у викраденні неповнолітнього, повідомило місцеве управління поліції.

Як вдалося з`ясувати поліції, 23-річний Дзюн Фукуда у суботу вранці запросив 8-річного хлопчика, якого зустрів біля залізничної станції Цутіура, "піти пограти в електронні ігри" і утримував його більше 18 годин. Пізно вночі в поліцію звернулася мати хлопчика із заявою про зникнення дитини.

Під ранок неділі хлопчика і його викрадача поліція затримала на вулиці міста.

В процесі дізнання викрадач зізнався, що йому "дуже хотілося зіграти в електронні ігри з якою-небудь дитиною".

На тілі хлопчика травм і пошкоджень не виявлено, повідомила поліція.

РІА "Новости"