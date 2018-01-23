"Окупувала" цілу кімнату: росіянка 20 років прикидалася студенткою заради житла

У Санкт-Петербурзі з гуртожитку одного з коледжів виселили жінку, яка 20 років прикидалася студенткою й займала окрему кімнату.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Управління федеральної служби судових приставів по Петербургу.

"Зі слів представника стягувача, боржниця понад 20 років тому була по знайомству заселена у кімнату площею 16 квадратних метрів, не маючи на те законних підстав", - йдеться у повідомленні.

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За рішенням суду громадянка повинна була залишити незаконно займане приміщення. Незважаючи на те, що у неї у власності є інша житлова площа, з'їжджати з гуртожитку жінка відмовлялася, посилаючись на зручність району.

Однак судовий пристав повідомив боржниці неприємну новину про те, що в разі відмови від добровільного виконання рішення суду про виселення буде здійснене примусово.

Незабаром жінка справді залишила житлоплощу й передала ключі представнику стягувача. Таким чином, рішення суду було виконано.

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