71-річного лауреата «Оскара» звинувачують у згвалтуванні 11 жінок

Режисер і композитор 71-річний Джозеф Брукс, який удостоївся премії «Оскар» за пісню до фільму You Light Up My Life, арештований за підозрою в згвалтуванні 11 жінок, пише The Times.

Брукса звинувачують в тому, що він заманював жінок у свої апартаменти, обіцяючи їм роль у своєму новому фільмі, а потім споював їх і погрозами або силою примушував до статевого акту.

Газета.ру