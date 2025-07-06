F-5 був задуманий як дешевий експортний винищувач для небагатих покупців.

Тайвань нарешті вивів з експлуатації винищувачі F-5, створені аж наприкінці 1950-х років. Про це повідомляє Defense Express.

Урочиста церемонія закінчення 60-річної служби цих машин пройшла 4 липня. Під час неї п'ять розвідувальних RF-5E здійснили свій останній зліт та посадку.

Як зазначають аналітики, для тайванських ВПС це справді знаковий літак, адже колись він складав основу місцевих повітряних сил і навіть частково виготовлявся на самому острові.

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Свій перший політ F-5 здійснив у справді вже досить далекому 1959 році, а на Тайвань його почали постачати у 1965 році. Літак був створений американцями, якк дешевий масовий винищувач для експорту в дружні небагаті країни. Вже у першій партії Тайвань отримав 92 одномісних F-5A та 23 двомісних F-5B.

Паралельно тайванці випросили у американців право локалізувати виробництво цих машин у себе на острові. Випуск локалізованих версій F-5 розпочався у 1974 році, і за весь час Тайвань побудовав аж 308 винищувачів.

За роки служби F-5, звісно, проходили модернізацію, але наприкінця 1990-х їх почали поступово виводити з експлуатції. Тоді ж ВПС Тайваню почали поступово переходити на американські F-16, французькі Mirage 2000 та власні винищувачі F-CK-1 Ching-kuo.

В наступні роки ті F-5, які ще перебували в строю, використовувались лише для навчання пілотів. Ну а зовсім нельотні літаки камуфлювали під нові типи винищувачів та розміщували у ролі хибних цілей.

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Як писав УНІАН, китайські військові інженери заявили про створення розвідувального дрона розміром з муху. Експерти зі зброї оцінили ідею, але висловили певні сумніви.

Також ми розповідали, що у Великій Британії припинили виробляти винищувачі Typhoon. Літаки виявилися нікому не потрібними, навіть самій Британії.

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