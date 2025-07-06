Петиція зобов'язує розробників ігор гарантувати постійний доступ гравців до ігор, навіть у разі припинення підтримки проєкту.

Ініціатива Stop Killing Games, створена гравцями у відповідь на відключення серверів The Crew від Ubisoft та інших онлайн-ігор, подолала позначку в 1 мільйон підписів. Це дало змогу винести її на розгляд Європейського союзу.

У рамках Європейської громадянської ініціативи (ECI) збір підписів було визнано успішним. За регламентом, після досягнення мільйона голосів запит має бути розглянутий офіційними структурами ЄС.

Зараз проводиться попередня перевірка на дублі: деякі користувачі підписували петицію повторно. Однак служба IT Європейського союзу вже підтвердила, що такі випадки просто враховуються як один голос.

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Що таке Stop Killing Games

Мета Stop Killing Games - зобов'язати розробників ігор гарантувати працездатність мережевих проєктів навіть після завершення підтримки. Наприклад, зробити сервери публічними, щоб гравці після закриття могли піднімати власні мережі.

Кампанію розпочав блогер Росс Скотт навесні 2024 року після того, як Ubisoft вимкнула сервери The Crew, гри, у яку неможливо грати без підключення. Для власників це означало втрату доступу до купленого продукту.

Ініціативу підтримують відомі інфлюенсери, такі як PewDiePie, Cr1TiKaL, xQc і jacksepticeye. Водночас є критики, які заявляють, що публічні сервери становлять серйозну небезпеку для самих же гравців.

Раніше в GOG заявили, що придбані в їхньому магазині ігри не можна відібрати. Компанія відповіла на оновлення політики ліцензування Valve у Steam.

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