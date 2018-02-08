Ролик із псом верхи на поні підкорив мережу

Відео з поні, який катає пса, опубліковане американкою, подивилися вже понад 5,7 мільйона разів.

У мережі стає популярним ролик з поні, який катає пса. На відео маленький кінь біжить з коргі на спині, за кадром чути сміх.

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"Сьогодні ми повернулися на нашу дорогу і ось що побачили. Це не наш собака! Очевидно, що він і Крикет, чудовий одноокий поні, стали найкращими друзями. Вкраду цього собаку для нового циркового номеру", - написала автор ролика Келлі Шенкер, мешканка американського міста Болівар, штат Міссурі, на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вона не очікувала, що відео стане вірусним, а просто хотіла поділитися ним з друзями.

Відео: facebook.com/callie.bledsoefoster

Як повідомляв УНІАН, у мережі стає популярним ролик під назвою «Це фіаско, братан», на якому собака, намагаючись перейти річку по колоді, упав у воду.