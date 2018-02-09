Делегація "ихтамнетов" з країни "404": соцмережі відреагували на відкриття Олімпіади-2018 і появу на ньому росіян

Спортсмени з РФ пройшли під нейтральним прапором, що стало приводом для жартів у соцмережах.

У Пхенчхані (Південна Корея) відбулася офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.

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Нашу команду в Кореї будуть представляти 33 атлети. Прапороносцем збірної України у Пхенчхані стала капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійський чемпіон Сочі-2014 Олена Підгрушна.

А ось збірна Росії не була допущена до Ігор. Окремі атлети цієї країни, які отримали право участі в Олімпіаді, пройшли під Олімпійським прапором і в нейтральному статусі "Олімпійські атлети Росії".

Соцмережі вже відреагували на церемонію відкриття зимових ОІ-2018. Більшість користувачів тролить Росію, називаючи її "країною 404":