Встановлено світовий рекорд ціни на квартиру
09:33, 11 серпня 2010Курйози
3821 0
$220 мільйонів
Пентхаус, розташований у Гайд-парку в Лондоні, був проданий за рекордно високу в світовому масштабі ціну, що склала $220 млн., пише газета The Daily Mail.
Шикарні двоповерхові апартаменти мають броньовані вікна і спеціальну кімнату-укриття, розраховану на екстрені випадки, які створюють загрозу для життя мешканців квартири.
Як пише видання, ім`я володаря пентхауса не розголошується. За деякими даними, це нафтовий магнат із країни Персидської затоки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter