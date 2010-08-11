Встановлено світовий рекорд ціни на квартиру

Пентхаус, розташований у Гайд-парку в Лондоні, був проданий за рекордно високу в світовому масштабі ціну, що склала $220 млн., пише газета The Daily Mail.

Шикарні двоповерхові апартаменти мають броньовані вікна і спеціальну кімнату-укриття, розраховану на екстрені випадки, які створюють загрозу для життя мешканців квартири.

Як пише видання, ім`я володаря пентхауса не розголошується. За деякими даними, це нафтовий магнат із країни Персидської затоки.

Газета.Ru