Більше п'яти тисяч осіб скупалися в Північному морі на честь Нового року

Близько 5,5 тисяч бельгійців узяли участь у щорічному масовому купанні у водах Північного моря з нагоди Нового року, повідомляють місцеві ЗМІ. Температура води в пляжній зоні бельгійського міста-курорту Остенде, де відбувалося купання, досягала 4 градусів. За веселими "моржами", або, як їх називають у Бельгії, "полярними ведмедями", з берега спостерігали декілька тисяч глядачів. Минулого року в Остенде з`їхалися близько шести тисяч прихильників зимового купання.

РІА "Новости"