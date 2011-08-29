У Тернополі перші красуні зварили 300 літрів борщу

У Тернополі на фестивалі зварили 300 літрів борщу.

Як передає кореспондент УНІАН, родзинкою цього фестивалю українського борщу стало те, що готували борщ місцеві моделі та учасниці різноманітних конкурсів краси. Загалом красуні готували борщ понад 2 години.

Попередньо було заплановано, що борщ варитимуть команда міської ради за участю представників керівництва міста та команда дівчат-моделей, однак в останній момент представники мерії повідомили, що керівників міста на фестивалі українського борщу не буде. Відтак дівчата готували борщ відразу у двох казанах – ємністю 200 та 100 літрів. Паралельно ведучі проводили конкурси, під час яких гості свята могли виграти чимало подарунків від спонсорів заходу.

Загалом приготованим борщем та пампушками з часником пригостилося понад 1,5 тис. бажаючих.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Тернопіль відзначав 471-річницю з дня заснування міста. В рамках святкування і проходив фестиваль українського борщу.