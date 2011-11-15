Рідкісний жовтий алмаз виставили на аукціоні в Женеві (фото)

Рідкісний жовтий алмаз виставлено на аукціоні в Женеві з початковою ціною 11 млн. доларів.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, цей алмаз у 110 каратів вважається найбільшим і найдовершенішим з алмазів цього типу, які коли-небудь виставлялися на продаж.

Аукціонні фірми Женеви проводять зараз розпродажі, які мають великий успіх.