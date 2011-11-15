Рідкісний жовтий алмаз виставили на аукціоні в Женеві (фото)
19:52, 15 листопада 2011Курйози
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Початкова ціна - 11 мільйонів
Рідкісний жовтий алмаз виставлено на аукціоні в Женеві з початковою ціною 11 млн. доларів.
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, цей алмаз у 110 каратів вважається найбільшим і найдовершенішим з алмазів цього типу, які коли-небудь виставлялися на продаж.
Аукціонні фірми Женеви проводять зараз розпродажі, які мають великий успіх.
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