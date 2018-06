Американський учений запропонував нову теорію виникнення ніг

Грегорі Реталлак з Орегонського університету запропонував нову теорію формування кінцівок у живих істот у девонському (416-360 мільйонів років тому) періоді. Стаття вченого з’явилася в журналі Journal of Geology.

У рамках роботи Г.Реталлак намагався спростувати існуючу гіпотезу про те, що видозміна кінцівок у риб почалася через те, що їм довелося перебиратися від одного висихаючого ставу до іншого. Г.Реталлак провів аналіз решток того часу і виявив, що ніякі з них не були знайдені у відкладеннях, характерних для описаного в гіпотезі клімату.

Водночас вченому вдалося виявити, що багато давніх риби переважно обирали заболочену місцевість. З цього Г. Реталлак зробив висновок, що анатомічні зміни могли стати наслідком пристосування риб до перебування (зокрема, полюванні) у відносно складному навколишньому середовищі — між корінням і затопленими стовбурами дерев.

У Proceedings of the National Academy of Sciences в середині грудня 2011 року з'явиться стаття, автори якої виявили несподіваний факт — вчені визначили, що риби девонського періоду, швидше за все, навчилися «ходити» ще до того, як їм було потрібно виходити на сушу.

Об'єктом дослідження виступали африканські дводишні протоптери Protopterus annectens. У рамках роботи дорослу особину поміщали в акваріум і спостерігали за нею з допомогою високошвидкісних камер. Аналізуючи записи, вчені відновили біомеханіку руху риб.

