У київському Міжнародному центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre 27 серпня 2025 року відбулося відкриття одразу шести нових проєктів:
- персональна виставка Лесі Хоменко "Уявна відстань";
- персональна виставка Ґабріель Ґолаят "Особисті свідчення";
- виставка "Відкритої Групи" "Певні докази майбутнього" – Юрій Білей, Павло Ковач, Антон Варга;
- виставка Дослідницької платформи PinchukArtCentre "Архіпелаг історії";
- виставка програми PAC UA "Хороша добра дружба";
- виставка "Звір вийшов з лісу".
Побував на презентації і фотокореспондент УНІАН.
Для публіки усі шість нових виставок будуть відкриті з 28 серпня 2025 року по 4 січня 2025 року.
Як працює PinchukArtCentre
- Міжнародний центр сучасного мистецтва розташований по вулиці Велика Васильківська/Басейна 1/3-2 у центрі Києва (напроти Бессарабського ринку).
- Відвідати його можна у середу-неділю з 12:00 до 21:00.
- Вхід до центру вільний – у вихідні чи святкові дні, а також на старті нових виставок там можуть збиратися невеликі черги.
Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня у Києві презентували новий арт-вагон метро, присвячений київському періоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Вагон курсуватиме синьою гілкою метро протягом двох місяців.
