У київському Міжнародному центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre 27 серпня 2025 року відбулося відкриття одразу шести нових проєктів:

персональна виставка Лесі Хоменко "Уявна відстань";

персональна виставка Ґабріель Ґолаят "Особисті свідчення";

виставка "Відкритої Групи" "Певні докази майбутнього" – Юрій Білей, Павло Ковач, Антон Варга;

виставка Дослідницької платформи PinchukArtCentre "Архіпелаг історії";

виставка програми PAC UA "Хороша добра дружба";

виставка "Звір вийшов з лісу".

Побував на презентації і фотокореспондент УНІАН.

Для публіки усі шість нових виставок будуть відкриті з 28 серпня 2025 року по 4 січня 2025 року.

Як працює PinchukArtCentre

Міжнародний центр сучасного мистецтва розташований по вулиці Велика Васильківська/Басейна 1/3-2 у центрі Києва (напроти Бессарабського ринку).

Відвідати його можна у середу-неділю з 12:00 до 21:00.

Вхід до центру вільний – у вихідні чи святкові дні, а також на старті нових виставок там можуть збиратися невеликі черги.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня у Києві презентували новий арт-вагон метро, присвячений київському періоду знаменитого художника-авангардиста Казимира Малевича. Вагон курсуватиме синьою гілкою метро протягом двох місяців.

