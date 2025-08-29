Найбільше боргів накопичилося за опалення та газ.

Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг у другому кварталі 2025 року сягнула 106,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Борги громадян у другому кварталі складають:

Відео дня

за управління багатоквартирним будинком – 8,8 млрд грн;

за водопостачання та водовідведення – 10,2 млрд грн;

за опалення та постачання гарячої води – 35,2 млрд грн;

за постачання та розподіл природного газу – 32,3 млрд грн;

за управління побутовими відходами – 3,1 млрд грн;

за електроенергію – 17,1 млрд грн.

У відомстві наголошують, що дані щодо боргів наведено без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, на яких ведуться бойові дії.

Слід зазначити, що дані про заборгованість українців за комунальні послуги оприлюднені вперше з початку повномасштабного вторгнення.

При цьому у Міністерстві енергетики наголошували, що сплачувати комунальні платежі у період воєнного стану необхідно. Зокрема, від цього значною мірою залежить підготовка до осінньо-зимового періоду, відновлення пошкоджень, завданих ворогом, надійна робота енергосистеми.

Зазначається, що у разі несплати за житлово-комунальні послуги громадянам можуть нарахувати та стягнути неустойку (штрафи, пені), адже Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їхньої оплати.

"Мораторій на відключення зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. Крім того, заборонено припиняти надання комунальних послуг, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних дій - але за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги", - йдеться у заяві міністерства.

Борги за комуналку – інші новини

Раніше УНІАН писав, чи можуть українцям повністю або частково "списати" заборгованість за комунальні послуги під час воєнного стану.

Після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості.

Вас також можуть зацікавити новини: