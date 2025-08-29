Наразі великої кількості громадян вікової категорії 18-22 до кордону не прибувало.

Категорія громадян України віком від 18 до 22 років, після отримання дозволу виїжджати з країни, жодним чином не вплинула на пасажиропотік на державному кордоні. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телеканалу Суспільне.

"Нова категорія громадян, якій дозволено тепер перетинати кордон, і цю норму прикордонники почали застосовувати зранку відучора, не вплинула на загальний пасажиропотік. Тобто, великої кількості громадян цієї вікової категорії не прибувало на кордон для того, щоби перетнути пункти пропуску і виїхати за межі нашої держави", - повідомив Демченко.

При цьому, речник спростував вигадані твердження російської пропаганди про те, що нібито українці віком від 10 до 22 років масово виїжджають.

"Зазначу, що це фейк. Це неправда. Це відверта брехня", - наголосив Демченко.

Водночас речник порівняв дані про перетин кордону за вчора і попередні дні.

"За вчора, загалом, кордон перетнуло приблизно 127 тисяч громадян. Це показник за добу, і показник в обох напрямках. Такий самий показник на рівні 127 тисяч перетинів кордону ми мали і два дні тому. Збільшення немає", - зазначив Демченко.

Він додав, що більше кордон перетинали ті громадяни, які поверталися до України, а не виїжджали.

Окремо речник пояснив, що черги на кордоні зберігаються, оскільки літній сезон ще не завершився. Літній період - це період відпусток. Пасажиропотік зріс ще з першого дня літа. У будній день в середньому пасажиропотік становить 130-135 тисяч перетинів за добу. Весною пасажиропотік на кордоні становив 75-85 тис. осіб за добу.

Наразі у вихідні пасажиропотік ще сильніше зростає, і становить десь 150 тис. перетинів.

"Нова категорія громадян у віці 18-22 роки (включно) жодним чином не вплинула на збільшення пасажиропотоку", - наголосив Демченко.

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Кабінет Міністрів України дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", - повідомила тоді прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Водночас колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко вважає, що дозвіл виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років є нераціональним. За його словами, наразі видно, що противник не збирається зупинятись в наступальних діях в Україні.

"І в цьому небезпека. І Силам оборони треба надати спроможності – озброєння, техніку, боєприпаси. І головне – по військовослужбовцях, бо цього явно не вистачає. І тут рішення відповідне відносно молодих людей 18-22 років щодо виїзду за кордон. Навіть якщо розуміти, що їх не залучають в армію, то треба було, на мій погляд, залучати їх на трудовий фронт", - наголосив Романенко.

