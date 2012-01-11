На аудієнції у Папи Римського побував крокодил

Співробітники римського зоопарку принесли в середу на аудієнцію до Папи Римського Бенедикта XVI дитинча кубинського крокодила, повідомило польське католицьке інформагентство КАI з посиланням на ватиканського фотографа Гжегожа Галонзку.

Папа вітав делегацію зоопарку Риму у зв'язку з 100-літтям з дня його заснування.

Співробітники як сюрприз показали понтифікові рептилію розміром близько 30 сантиметрів. "Побачивши крокодила, Папа не приховував свого здивування", - повідомив Галонзка.

Співробітники зоопарку повідомили понтифіка, що крокодил у березні нинішнього року вирушить у середовище свого природного проживання - на Кубу, куди в кінці березня зробить візит і предстоятель Католицької церкви.

РІА «Новости»