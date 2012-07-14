Толстоухов каже, що слон Хорас поки нічого «такого» не хоче

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор КП «Київський зоопарк» Олексій Толстоухов.

«У Хораса поки не помічено якихось «особливих» бажань, але самочками ми вже займаємося. Є вже певні домовленості, але ще не підписані офіційні документи. Ми придбаємо їх (самочок) на постійне утримання тут. І їх буде дві-три», - сказав О.Толстоухов.

Заплатять за самочок, за його словами, народні депутати, які брали участь в придбанні слона Хораса. «Сказали, що готові підтримати і оплатити все - і перевезення сюди, і покупку», - сказав директор зоопарку. (У придбанні слона допомогли екс-мер Києва, народний депутат Олександр Омельченко, а також його коллеги Ігор Лисов та Валерій Борисов – УНІАН).

О.Толстоухов зазначив, що є дві країни, з якими ведуться перемовини, але поки що їх не назвав.

«Я думаю, що самочки з’являться в наступному році, бо в цьому ми вже не встигнемо. Взимку їх перевозити не можна, тому, думаю, влітку наступного року», - повідомив О.Толстоухов.

Як повідомляв УНІАН, слона Хораса з Ростовського зоопарку до Києва привезли 5 червня. Тварині 7 років. Сьогодні слона після завершення карантинного періоду офіційно представили в зоопарку.

Для Хораса реконструювали два вольєри – літній та зимовий, значно збільшили площу для вигулу, металеву огорожу замінили на величезні камені, змонтували нове освітлення, утеплили підлогу, реконструювали оглядовий майданчик тощо.

Слона у столичному зоопарку не було два роки, відколи 26 квітня 2010 року помер 39-річний індійський слон Бой.