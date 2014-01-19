Грека засудили до десяти місяців за порівняння ченця з макаронами

Чоловік був визнаний винним у богохульстві, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

28-річний Філіппо Лоїзос подав апеляцію, тому поки він залишиться на волі. Рішення про його подальшу долю буде прийнято судом вищої інстанції. Коли його заяву буде розглянуто, не уточнюється.

Багато жителів країни висловили Лоизосу свою підтримку. Адвокат підсудного заявив, що його клієнт не збирався ображати православну церкву. Коментарів самого грека агентство не наводить.

Лоїзос створив в Мережі сторінку, яка висміює схимонаха Паїсія, в 2012 році. У Facebook грек опублікував фотографію ченця, поруч з яким розмістив зображення тарілки з пастітсіо, традиційною національною стравою з макаронів, рубленого м'яса і соусу бешамель. Поряд з цим колажем був напис: «Старець Пастітсіо».

В основу жарту про старця було покладено співзвуччя імені ченця з назвою макаронної страви. Передбачалося, що Лоїзос є членом церкви Літаючого макаронного монстра, пародійної релігії, яка відкидає наявні догми. Однак жодних вірогідних відомостей про це немає.

До відповідальності автора колажу було вирішено залучити після того, як про нього в парламенті Греції розповів Христос Паппас, депутат від ультраправої партії «Хріс Авгі». Сам Паппас був затриманий за підозрою до причетності до діяльності злочинної групи.