ЗМІ: У Німеччині лікар використав на практиці знання з "Доктора Хауса"

Про це повідомляє likar.info з посиланням на журнал The Lancet.

Чоловік звернувся в Центр у зв'язку з різким погіршенням самопочуття. Він страждав від тяжкої серцевої недостатності, підвищеної температури, гіпотиреозу, рефлюкс-езофагіту, збільшених лімфовузлів, майже втратив слух і зір. Набір симптомів був нестандартним.

Читайте такожБогатирьова закликала студентів-медиків не наслідувати образ ХаусаБуло відомо, що раніше чоловік переніс операцію з заміни кульшових суглобів на керамічні протези, а потім лівий протез замінили на металевий. Ця обставина змусила професора Юргена Шефера згадати одну з серій серіалу «Доктор Хаус», де розповідалося про отруєння пацієнтки кобальтом після установки неякісного металевого протеза.

Радиографічнее дослідження, аналіз крові і сечі пацієнта підтвердило, що причиною дивних симптомів стали залишки частинок зламаного керамічного протеза, які дряпали новий металевий протез. Внаслідок цього кобальт і хром потрапляли в кров. Після заміни металевого протеза на керамічний стан пацієнта покращився.