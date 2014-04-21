Підліток перелетів через половину Тихого океану в шасі літака

Підліток зі США перетнув половину Тихого океану в шасі літака, що летів із Сан-Хосе (США) на Гаваї, й залишився живий, передає в понеділок агентство Ассошіейтед Прес із посиланням на джерело у ФБР, пише РИА Новости.

Як заявило агентству джерело у ФБР, інцидент стався в неділю. Шістнадцятирічного підлітка виявили наземні служби в аеропорту Мауї на Гаваях. Він вижив у польоті, незважаючи на те, що літак летів на висоті понад 11 кілометрів, де спостерігається сильна нестача кисню.

Читайте такожУ Росії багато пілотів цивільної авіації літають з фіктивними дипломами – СК РФЯк з'ясувалося пізніше, підліток переліз через огорожу аеропорту в Сан-Хосе і заліз у шасі літака. Хлопчик зважився на такий вчинок після того, як втік зі своєї родини. Пізніше він був переданий органам опіки.