Спина англійця перетворилася на батальну картину про висадку військ в Нормандії

Татуювання 27-річний ентузіаст вирішив зробити на честь 70-ї річниці висадки союзницьких військ у Нормандії, яка відкрила Західний фронт Другої світової війни, повідомляє The Daily Mail. На його спині зображені танки, солдати, винищувачі і аеростат, повідомляє Lenta.ru.

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На створення цього шедевра натільного живопису пішов майже рік і близько 2700 доларів. «Моя сім'я дуже надихнулася моїм татуюванням - ми дійсно дуже цікавимося історією Другої світової війни», - розповів він.

На своїй сторінці у Facebook він виклав частину матеріалу The Sun з фотографією власної спини, при цьому на знімку графічні редактори газети коротко представили основні відомості про операції. Публікація супроводжується вдячністю Бену Бостону (Ben Boston), автору масштабного татуювання.

Висадка десанту союзників у Нормандії (Франція) почалася 6 червня 1944 року, в так званий «день Д». В результаті Нормандської операції, яка в цілому тривала більше двох місяців, союзники закріпилися на європейському континенті, звільнили Париж і почали просування до німецького кордону.

Нормандська операція досі залишається найбільшою десантною операцією в історії: у загальній складності в ній взяли участь більше трьох мільйонів чоловік.