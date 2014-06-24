У Голландії створили перший в світі електронний «косяк»

Голландська компанія E-Njoint B.V. представила першу в світі електронну сигарету, в яку можна додавати легкі наркотики, повідомляє Lenta.ru з посиланням на UPI. Новинка стала абсолютно легальним для Нідерландів продуктом. За інформацією виробника, як тільки електронні «косяки» з'явилися у продажу, їх почали активно розкуповувати.

Електронні «косяки» від E-Njoint B.V. не продаються в комплекті з якимись наркотиками, однак при бажанні їх можна наповнити, наприклад, марихуаною. Втім, їх також можна використовувати як звичайні електронні сигарети.

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Новинка була виконана у формі справжнього «косяка». Щоб не залишалося сумнівів щодо призначення сигарети, вона була прикрашена емблемою у формі листочка марихуани, що світиться.

«Голландія відома своїм толерантним і ліберальним ставленням до легких наркотиків. Поява нового продукту дає зрозуміти: поки ви нікому не заважаєте і дієте в рамках закону, все в порядку», - прокоментував появу в продажу нового виду електронних сигарет гендиректор E-Njoint B.V. Менно Контант (Menno Contant).

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Раніше компанія E-Njoint B.V. спеціалізувалася на виробництві електронних сигарет з фруктовим смаком. Товари компанії, що продаються на території Євросоюзу, не містять смол, тютюну та нікотину. Замість цих компонентів використовуються пропіленгліколь, гліцерин, водяна пара і натуральні ароматизатори.

Використання електронного «косяка» буде вважатися легальним на території Нідерландів. У країні дозволено зберігання і вживання марихуани з 1976 року.