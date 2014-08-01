У Росії двоє хлопців зробили з квартири басейн (фото)
19:22, 01 серпня 2014Курйози
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В Орловській області Росії двоє підлітків вирішили рятуватися від спеки в імпровізованому басейні у квартирі.
Басейн у квартирі / dimka-jd.livejournal.com
Відповідні фотографії виклав у ЖЖ користувач dimka-jd.
Як видно з фотографій, хлопці обтягнули підлогу та стіни поліетиленом і набрали туди води.
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Басейн у квартирі / dimka-jd.livejournal.com
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