Напередодні РФ внесла Байдена в список людей, яким довічно заборонений в'їзд в країну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував про американсько-російські відносини.

Це сталося під час виступу Блінкена в університеті Джорджтауна.

Глава Держдепу зазначив, що хотів взяти з собою гітару і заспівати пісню про Путіна, але його вчасно зупинили.

"Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб заспівати пісню Тейлор Свіфт "Ми більше ніколи не будемо разом" для Путіна. Сказали, що це буде "недипломатично", - розповів Блінкен.

Як писав УНІАН, напередодні російська влада внесла президента США і його сина Хантера в список людей, яким довічно заборонений в'їзд в країну.

У санкційному переліку також опинилися щонайменше 5 померлих громадян США, зокрема великий друг України Джон Маккейн.

Байден відмовився зустрічатися з Путіним після нападу РФ на Україну 24 лютого.

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