Раніше американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в Україні, виїжджали до Львова.

Посольство США знову запрацює в Києві вже "дуже скоро".

Про це на прес-конференції заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

"...ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна встоїть. І ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми також захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які лежать в основі глобального миру і безпеки. Наше партнерство з народом України також міцне. Американські дипломати повернулися в Україну після кількох тижнів роботи з Польщі. Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві - ми приймаємо всі необхідні запобіжні заходи, але ця робота триває - і ми відновимо роботу дуже скоро", - сказав політик.

Він також додав, що президент США Джо Байден нещодавно призначив Бріджит Брінк наступним американським послом в Україні.

"Вона видатний дипломат-ветеран. Ми сподіваємося, що Сенат швидко вживе заходів, щоб затвердити її, так само як ми сподіваємося, що Конгрес швидко вживе заходів для прийняття законопроекту про додаткове фінансування в розмірі 40 мільярдів доларів, щоб гарантувати, що наша здатність надавати допомогу Україні не переривається", - зазначив Блінкен.

Робота посольств в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, іноземні дипломати почали повертатися в українську столицю з кінця березня. Зокрема, першою Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.

Американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в Україні, виїжджали до Львова. У Державному департаменті говорили, що дипломати не будуть повертатися до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.

2 травня стало відомо, що посольство США відновлює свою роботу в Україні. Спочатку воно працюватиме у Львові, а до кінця травня планує переїхати до столиці.

Станом на початок травня в Києві вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

8 травня Сполучені Штати тимчасово повернули своїх представників у посольство в Києві, щоб разом з українськими колегами відсвяткувати День Перемоги в Європі.

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