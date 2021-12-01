Українець вимагав від американця грошей або пачку соку.

Американський блогер Тревіс В’ю, один з авторів QAnon Anonymous, використав фото українського актора, переможця "Ліги сміху" у складі "Інародного театру абсурду "Воробушек" Олександра Сердюка для аватарки Twitter-профілю і потрапив в інтернет-скандал.

Про це Сердюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Про те, що Тревіс використав фото Сердюка актору розповів друг, який випадково проглянув трейлер нового серіалу від HBO про теорію змови QAnon, у якому засвітився Twitter Тревіса В’ю з фото українця.

У відповідь друзі актора попросили його зняти відео, у якому той би вимагав від Тревіса грошей або сік за використання свого знімка.

"Привіт, Тревісе. Мене звуть Олександр. У тебе моє фото на аватарці. Дякую, чуваче. Це велика шана для мене. Й моє обличчя у серіалі HBO теж... Тут моя картка. Ну ж бо, мені треба гроші. Я вимагаю великі гроші або один апельсиновий сік", – заявив Сердюк.

Ролик підхопив сам Тревіс та його 85 тисяч підписників. Деякі з користувачів навіть були готові надіслати українцю пачку соку.

Хто такі адепти QAnon

Перші повідомлення, пов’язані з теорією QAnon, почали з’являтися у мережі в 2017 році. Їхній автор - анонімний користувач під ніком Q - у своїх публікаціях натякає на те, що входить до найближчого оточення Дональда Трампа і має доступ до державних таємниць.

Прихильники теорії вірять, що Трамп планує викрити таємну міжнародну організацію сатаністів-педофілів, до якої серед інших мають стосунок представники Демократичної партії, а також чимало американських знаменитостей.

Водночас екс-президенту США протистоїть еліта, яка зробить усе, щоб йому завадити. Трамп покладає надії на справжніх патріотів, яких закликає не вірити політикам та популярним ЗМІ, а шукати сенс у повідомленнях Q.

Автор: Віолетта Орлова