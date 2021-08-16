Наразі правоохоронні органи намагаються встановити особу минулого власника холодильника.

Житель Південної Кореї знайшов 95 тисяч доларів в холодильнику, який придбав через інтернет-магазин.

Про це повідомляє портал Mothership.

Під час його миття він знайшов 2200 купюр на суму 110 мільйонів вон, що становить близько 95 тисяч доларів.

Після цього кореєць звернувся до поліції. Наразі правоохоронні органи намагаються встановити особу минулого власника холодильника.

Якщо протягом шести місяців попередній власник не з'явиться, то чоловік, який знайшов гроші, зможе забрати їх собі. При цьому йому необхідно буде заплатити податок у розмірі 22 відсотків від вартості знайдених грошей. В іншому випадку він повинен повернути 95 тисяч доларів.

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Автор: Денис Прядко