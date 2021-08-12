З цією ініціативою виступила депутат Демократичної партії Пек Хе Рюн.

В Південній Кореї хочуть внести поправки в існуючі закони, щоб визнати "спермотероризм" сексуальним злочином.

Про це пише The Guardian.

Цей крок був зроблений після серії спірних судових вироків, за якими чоловіки, які таємно еякулювали на жіноче майно, були покарані за "майновий збиток".

У 2019 році чоловік, який просочив жіночі туфлі спермою, був оштрафований на 500 000 вон. Розслідування проводилося за звинуваченням у "майновому збитку".

Читайте такожДумавши, що діти-монстри: батько вбивши маленьких сина і дочку через теорії змовиІнший чоловік був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за звинуваченням у "замаху на тілесні ушкодження". Він 54 рази додавав в каву жінки проносне, сперму і афродизіаки, щоб помститися за відмову від його залицянь. Це не було визнано сексуальним злочином.

А в травні 2021 року державний службовець був засуджений до штрафу в розмірі 3 мільйонів вон за звинуваченням у "псуванні майна" за сім'явилиття в склянку з кавою його колеги-жінки. Суд визнав, що його дії "зіпсували" склянку.

Згідно з південнокорейським законодавством, людина повинна вдатися до насильства або залякування, щоб злочин було визнано сексуальним злочином.

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Автор: Людмила Жерновська