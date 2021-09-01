Скелет знайшли сім років тому на ділянці в американця.

На аукціоні в Парижі готуються продати найбільший з коли-небудь знайдених трицератропсів – динозаврів з трьома рогами, які жили 66 мільйонів років тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Палеонтологи називають цього динозавра "Великий Джон" – на честь американця, на чиєму ділянці сім років тому знайшли залишки.

Довжина скелета - понад вісім метрів, з них 2,5 метра – це голова. У скелеті понад 200 кісток.

Читайте такожУ США 5-річний хлопчик знайшов останки динозавраЗазначається, що за скелет можуть поборотися близько 10 покупців. А очікувана ціна лота – понад 1,5 мільйона доларів.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц