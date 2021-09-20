Диких тварин зняли на відео біля зупинки громадського транспорту, дізналися журналісти.

У Донецьку, який знаходиться під контролем бойовиків самопроголошеної "ДНР", посеред дороги на відео зняли зграю кабанів.

Кабанів зафільмували у суботу ввечері, 18 вересня, біля зупинки громадського транспорту "Маріупольська розвилка" (розташована на вул. Кірова), йдеться у Telegram-каналі "Типовий Донецьк".

На ролику видно, що спочатку на порожню дорогу вибігли близько десяти диких кабанів, а потім до них приєдналася ще одна тварина.

"Просто зграя кабанів на "Маріупольській розвилці"...", – йдеться на каналі.

Низка інтернет-користувачів по-різному прокоментували відео.

"Вже навіть кабани мігрують з "ДНР", – написав Dimon.

Читайте такожУ "ДНР" показали на відео смердючі купи сміття та калюжі стоків у дворах"Укр. ДРГ (диверсійно-розвідувальна група – Ред.)?" – пожартував Валера Ука ука.

"Дичавіємо потихеньку", – вважає Inna Phoenix.

"Полювання заборонене ось і розслабилися", – поділилася думкою Олена.

"З голосування повернулися місцеві (в РФ 17-19 вересня проходили вибори до Держдуми – Ред.)?", – запитав користувач, який вирішив приховати ім'я.

Раніше журналісти дізналися, що псевдовлада "ДНР" довели ситуацію в Донецьку до такого стану, що у вечірній час там неможливо дочекатися громадського транспорту.

Нагадаємо, у 2014 році проросійські бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей й створили так звані "ДНР" і "ЛНР". На Донбас вдерлися російські війська.

Влада України спочатку дала старт антитерористичної операції, а потім замість неї розпочалася операція Об'єднаних сил.

Автор: Екатерина Присяжнюк