Це може стати ідеальним рішенням для боротьби з бактеріями.

Існує абсолютно безкоштовний спосіб очистити старі губки, щоб їх можна було використовувати повторно. Про це розповіли експерти американської фірми Whirpool, що спеціалізується на прибиранні, пише Mirror.

За словами фахівців, це легко зробити за допомогою мікрохвильової печі. Це може стати ідеальним рішенням для боротьбою з бактеріями, що позбавить вас від постійної необхідності купувати нові губки.

"Зазвичай губку можна розігріти в мікрохвильовій печі, щоб ефективно очистити її. Однак важливо зазначити, що безпечно розігрівати в мікрохвильовій печі можна лише губки без будь-яких металевих компонентів або чистячих подушечок. Губки з металевими або абразивними частинами не можна класти в мікрохвильовку", - пояснюють експерти.

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Вони радять робити цю процедуру кожні кілька днів або за потреби, залежно від таких факторів, як частота використання та рівень забруднення:

"Якщо губка починає виділяти неприємний запах або має ознаки видимого бруду чи сміття, можливо, її потрібно очистити ретельно".

При цьому фахівці розповідають про інші способи очищення губки.

"Один із варіантів - замочити губку в нерозбавленому білому оцті принаймні на 5 хвилин перед полосканням. Інший метод - занурити губку в розчин приблизно половини чайної ложки концентрованого відбілювача (8,25% гіпохлориту натрію) на кожен літр теплої води на 5 хвилин, потім ретельно змийте", - йдеться у статті.

Водночас експерти все одно рекомендують замінювати губки кожні 1-2 тижні, якщо ви ними часто користуєтеся.

"З часом губки накопичують бактерії та частинки їжі, навіть якщо їх регулярно мити", - зазначається у статті.

Інші поради з прибирання

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