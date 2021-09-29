Український журналіст вважає, що вона "погарнішала" останнім часом.

Російська пропагандистка Ольга Скабеева "помітно погарнішала" останнім часом.

Таку думку журналіст Дмитро Гордон висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Тільки що до вас їхав, дивився мою "улюблену" Ольгу Скабєєву. Наскільки ж "люблю" її. До речі, вона помітно погарнішала останнім часом", - зазначив він.

Український журналіст також іронічно заявив, що вона "стала краще виглядати" нібито через те, що часто згадує його у своїх програмах на російському телебаченні.

"І пов'язано це не тільки з тим, що її чоловік Попов обирався до Держдуми і був відсутній на програмі. Я думаю, це більше пов'язано з тим, що вона про мене часто говорить. Є народне повір'я: коли про мене говорять частіше, починають краще виглядати. Тому і Ольгу Скабєєву чаша ця не оминула", - сказав Гордон.

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Нагадаємо, днями народний депутат Олексій Гончаренко і Скабєєва влаштували заочну перепалку.

Все почалося з того, що Гончаренко розмістив у своєму Телеграм-каналі власне фото у футболці з написом "Less russian gas" ("Менше російського газу"). У цій футболці Гончаренка помітили на полях ПАРЄ, сесія якої розпочалася у Страсбурзі.

"Путін - вбивця, газ - його зброя! Якою є наша стратегія боротьби проти Росії на цій сесії ПАРЄ?",- написав він.

На публікацію Гончаренко відреагувала Скабєєва - у своєму телеграмі вона зазначила, що нардеп "забув одну букву" і написала свій варіант - "Bless Russian Gas!" ("Благослови російський газ").

Автор: Віолетта Орлова