В ефірі росіянка заочно "подискутувала" з Олексієм Арестовичем.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове "вибухнула" і спантеличила своїми поясненнями, чому ж Україна проводить військові навчання з участю країн-членів НАТО.

Відео з ефіру програми пропагандистки опублікував у Telegram український військовий Анатолій "Штирлиц".

Своїм глядачам Скабєєва пояснила, що в Україні стартували військові навчання. Але, на переконання ведучої, навчання мають нібито "психотерапевтичний характер".

Пропагандистка похвалилась, що Росія, своєю чергою, на навчаннях з Білоруссю "Захід-2021" стягнула "у десять разів більше солдатів" – майже 150 тисяч.

Навчання "Об’єднані зусилля 2021"

На Приазов’ї в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2021" стартували тактичні навчання десантно-штурмової роти морської піхоти ВМС ЗС України.

Навчання за участі 15 країн-членів НАТО та партнерів пройдуть у вересні практично на всіх полігонах ЗСУ, а також в акваторії Чорного та Азовського морів.

Очікується, що "Об’єднані зусилля-2021" за масштабом перевершать аналогічні минулорічні навчання.

Автор: Віолетта Орлова