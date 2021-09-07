Співробітник дилерського центру відразу ж подзвонив в поліцію, і ті відреагували миттєво.

У Вірджинії хлопець викрав спортивний автомобіль Chevrolet Corvette C8 з-під носа продавця.

Відео інциденту, яке зняв один із співробітників автосалону, опублікувало видання Motor1.

На записі видно, що хлопець просто поїхав на автомобілі, в той час як продавець залишився стояти на місці.

Співробітник дилерського центру відразу ж подзвонив в поліцію, і ті відреагували миттєво. Елітний спорткар з викрадачем за кермом зупинили через квартал від місця інциденту.

Chevrolet Corvette - що за автомобіль

Chevrolet Corvette - двомісний задньопривідний спортивний автомобіль, що випускається під маркою Chevrolet компанією General Motors в США з 1953 року. Автомобіль є першим американським спортивним автомобілем, створеним американським виробником.

Автомобілі даної марки збираються на заводах General Motors в містах Боулінг-Грін, штат Кентуккі (основний завод), Флінт, штат Мічиган і Сент-Луїс, штат Міссурі.

Chevrolet Corvette C8 оснащений 6,2-літровим двигуном V8, який видає 495 кінських сил. Класичний двигун зі штовхачем поєднується зі складною 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Автомобіль розвиває швидкість у 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди.

Автор: Денис Прядко